Ökumenische Rundschau

Die führende deutschsprachige Zeitschrift der Ökumene









greift Grundsatzfragen der ökumenischen Bewegung auf

bringt interdisziplinäre und interreligöse Beiträge

fördert die Diskussion zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

reflektiert ökumenische Theoriebildung

analysiert ökumenische Dialoge

bringt Beiträge zu kontextueller Theologie und Genderfragen

verfolgt ökumenische Entwicklungen in Europa

berichtet von Kirchen und Bewegungen in anderen Kontinenten

dokumentiert bedeutende ökumenische Texte und Verlautbarungen

bietet wichtige ökumenische Fakten in Chronik, Personennachrichten, Buchrezensionen und Zeitschriftenschau

In Verbindung mit dem Deutschen Ökumenischen Studienausschuss (vertreten durch Thomas Söding, Bochum) herausgegeben von Angela Berlis, ­Bern; Petra Bosse-Huber, Hannover; Daniel Buda, Genf/Sibiu; Amelé Ekué, Genf/Bossey; Fernando Enns, Amsterdam und Hamburg­ (Redaktion); Dagmar Heller, Genf; Martin Illert, Hannover (Redaktion); Heinz-Gerhard Justen­hoven, Hamburg; Ulrike Link-Wieczorek, Oldenburg/Mannheim (Redaktion); Viola Raheb, Wien; Johanna Rahner, Tübingen (Redaktion); Barbara Rudolph, Düsseldorf (Redaktion); Dorothea Sattler, Münster; Oliver Schuegraf, Hannover (Redaktion); Athanasios Vletsis, München; Rosemarie Wenner, Frankfurt am Main; Marc Witzenbacher, Frankfurt am Main (Redaktion).erscheint viermal jährlich, jeweils im ersten Monat des Quartals. Das Abonnement ist jeweils zum Ende des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Monat beim Verlag kündbar.In unregelmäßigen Abständen erscheinen die » Beihefte zur Ökumenischen Rundschau «.